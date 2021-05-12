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Menemen'i ligde tutan Ümit Karan'ı, Süper Lig ve TFF 1. Lig takımları istiyor

TFF 1. Lig'de geldikten sonra takımı ligde tutmayı başaran Ümit Karan, Süper Lig takımlarının gözdesi oldu. Genç teknik adamla iki Süper Lig takımı temasa geçti.

12 Mayıs 2021, Çarşamba 13:49 Son Güncelleme:
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Menemen'i ligde tutan Ümit Karan'ı, Süper Lig ve TFF 1. Lig takımları istiyor

TFF 1. Lig'de Ümit Karan, Cenk Laleci sonrasında Menemenspor'un başına geçmişti. Genç teknik adam Altınordu galibiyetiyle Menemenspor macerasına başlamış ve 7 maç aradan sonra kazanmıştı. 

Bu galibiyet sonrasında İzmir ekibi inişli çıkışlı bir grafik sergilese de Ümit Karan ile birlikte 34 puan alarak ligde kalmayı başardı.

Küme düşmesine kesin gözüyle bakılan Menemen'in başına geçtikten sonra takımı ligde tutarak büyük bir başarı elde eden Karan’ı, TFF 1. Lig'den birçok takım istiyor.

Ayrıca Menemen’deki futbol anlayışıyla Süper Lig'den de 2 takımın Ümit Karan'la temasa geçtiği öğrenildi. Genç teknik adamın gelen teklifleri değerlendirdiği ve kısa süre içerisinde kararını vereceği bilgisi edinildi.

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