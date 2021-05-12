TFF 1. Lig'de Ümit Karan, Cenk Laleci sonrasında Menemenspor'un başına geçmişti. Genç teknik adam Altınordu galibiyetiyle Menemenspor macerasına başlamış ve 7 maç aradan sonra kazanmıştı.

Bu galibiyet sonrasında İzmir ekibi inişli çıkışlı bir grafik sergilese de Ümit Karan ile birlikte 34 puan alarak ligde kalmayı başardı.

Küme düşmesine kesin gözüyle bakılan Menemen'in başına geçtikten sonra takımı ligde tutarak büyük bir başarı elde eden Karan’ı, TFF 1. Lig'den birçok takım istiyor.

Ayrıca Menemen’deki futbol anlayışıyla Süper Lig'den de 2 takımın Ümit Karan'la temasa geçtiği öğrenildi. Genç teknik adamın gelen teklifleri değerlendirdiği ve kısa süre içerisinde kararını vereceği bilgisi edinildi.