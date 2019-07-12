İZMİR, (DHA)- SPOR Toto 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Menemenspor'da hafta başında anlaşma sağlandığı açıklanan Gambiyalı forvet Alpha Jallow'un sözleşmesi tartışmalı bir şekilde feshedildi. Menemenspor yönetiminin isim karışıklığı nedeniyle İtalya 2'nci Ligi'nde oynayan Lamin Jallow yerine Portekiz'de oynayan Alpha Jallow'u transfer ettiğini fark ederek oyuncuyu takımdan gönderdiği ileri sürüldü. Menemenspor yönetimi ise açıklama yaparak Alpha Jallow'un transferinde isim karışıklığı yaşanmadığını, futbolcunun sağlık raporlarında sorun çıkması nedeniyle sözleşmesinin feshedildiğini belirtti.

VUKOVİC TRANSFERİNDE PÜRÜZ

Diğer taraftan, Menemenspor, Balıkesirspor'dan kadrosuna katmak istediği kaleci Andrija Vukovic'in transferinde de sorun yaşadı. Vukovic ile prensipte anlaşan sarı-lacivertliler, Hırvat kalecinin Kızılcahamam kampına katılmaması nedeniyle transferden vazgeçme noktasına geldi. Tecrübeli file bekçisinin Balıkesirspor'dan alacaklarını tahsil etmek için süre istediği öğrenilirken, İzmir temsilcisinin zaman kaybetmemek adına alternatif isimleri gündemine alacağı ifade edildi. Kaleci Necati ile yollarını ayıran Menemen, Gençlerbirliği'nden kaleci Hakan Arıkan'a teklif sunmuş, ancak yüksek maliyeti nedeniyle bu transferden vazgeçmişti.