Menemen'de 1 formaya 2 aday

Menemen'de 1 formaya 2 aday

04 Ekim 2019, Cuma 14:19
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Menemen'de 1 formaya 2 aday

 

İZMİR, (DHA)

TFF 1. Lig'de üst üste 3 mağlubiyet alarak tehlikeli bölgeden kurtulamayan Menemenspor'da pazar günü deplasmanda oynanacak Adana Demirspor maçı öncesi sarı kart cezalısı Muhammed Ali'nin yokluğunda formaya iki aday çıktı. Teknik Direktör Cenk Laleci, geçen hafta iç sahada 2-1 kaybettikleri Osmanlıspor maçında gördüğü kart nedeniyle cezalı duruma düşen gurbetçi Muhammed Ali'nin boşluğunu Galip Güzel ya da Murat Erdemir'le doldurmayı planlıyor. Genç teknik adamın kime şans vereceği merak konusu oldu.

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