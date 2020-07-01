Menemen yıkıldı

31. haftanın açılış karşılaşmasında Keçiörengücü ile Menemen Belediyespor kapıştı. Play-Off iddiası azalan İzmir ekibi, bir mucizenin, Başkent ekibi ise Play-Off potasında yer alabilmek adına 2 maçlık galibiyet serisini devam ettirmenin peşindeydi. Ev sahibinde 21'de Kone, kaleci Selmani'yi geçemedi, Eflatun- Beyazlılar, 27'de golü kalesinde gördü. Orta alandan çıkan Murat, topu Samed ile buluşturdu. Samed de şık bir vuruş ile açılışı yaptı: 0-1. İkinci 45'te Keçiörengücü golüne kadar tek bir isabetli şut bile atılamadı.

Sonradan girenler değiştirdi

78'de Başkent ekibinde sonradan oyuna giren iki isim maçın kaderini değiştirdi. Eflatun- Beyazlı ekip, Uğur Utlu'nun pasında Cem Ekinci ile skora ortak oldu, 90+4'te maçı kazandı: 2-1. İzmir ekibi, 1 maç eksikle Play-Off potasının 8 puan gerisinde kaldı. Başkent temsilcisi de 3 puanlık farkı kapatarak, bir mucize gerçekleştirmenin peşinde olacak.

Mertcan Polat