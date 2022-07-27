Sarı-lacivertli kulübün Ekmas Group'a devredilmesinin ardından yönetim geçen sezon 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşayan Sakaryaspor'dan forvet Ali Özgün ile Play-Off'tan kupaya ulaşan Bodrumspor'dan orta saha oyuncusu Seçkin Getbay'la prensip anlaşmasına vardı. Menemen, Ziya Alkurt, Mustafa Durak, Zülküf Özer, Ferhat Çulcuoğlu ve Noyan Öz gibi tecrübeli futbolcular ile de görüşme halinde.

TÖRAYDIN İDDİASI

Teknik direktör arayışlarını sürdüren İzmir ekibinin bu göreve Özden Töraydın'ı getirebileceği belirtildi. Daha önce Özgür Ekmekçioğlu yönetimindeki Altay ve Şanlıurfaspor'da sportif direktörlük yapan Töraydın, teknik adam olarak kısa bir dönem çalıştırdığı Altay'da 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşadı. Menemen ekibi için çalışmalara başlayan Töraydın'ın görev tanımı henüz netleşmedi. Mememen FK'da kulübün devriyle ilgili Menemen Belediyesi ve eski başkanlardan Fikret Uzun'un itirazları ise sürüyor.

DHA