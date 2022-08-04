Sarı-lacivertlilerin son olarak Sakaryaspor forması giyen forvet Ali Özgün'le görüşmelerde bulunduğu ve transferde sona geldiği öğrenildi. Sakaryaspor'la geçen sezon 2'nci Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, yeşil-siyahlı formayı 32 maçta giyip 8 kez fileleri sarstı. Ali Özgün, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında da Menemenspor'da top koşturdu.

DHA