Menajerlerden flaş öneri: Emre Mor

Geçen sezonun ilk yarısını Galatasaray'da, ikinci devresini Yunan ekibi Olimpiakos'ta geçiren Emre Mor menajerler aracılığıyla Karadeniz ekibine önerildi. 23 yaşındaki oyuncunun bonservisini elinde bulunduran İspanyol temsilcisi Celta Vigo genç yıldızı bir sezon daha kiralamak isterken, Emre'nin de Trabzon'da görev yapmak istediği gelen haberler arasında. Ancak ilk gelen bilgilere göre yönetim, Emre transferine pek sıcak bakmıyor.