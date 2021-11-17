Manchester United ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Paul Pogba'nın geleceği tartışılmaya devam ediyor. İngiliz ekibiyle henüz sözleşme yenilemeyen Fransız yıldızın eski kulübü Juventus'a geri döneceğine yönelik iddialar gündeme gelmişti.

Football Italia'da yer alan habere göre, yıldız futbolcunun menajeri Mino Raiola, Pogba'nın geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu konu hakkında konuşmak için henüz çok erken olduğunu söyleyen Raiola, "Kimsenin hayal kurmasını engelleyemem. Aralık hayal kurma ayıdır. Henüz çok erken. Bakalım neler olacak." ifadelerinde bulundu.

Tepki gösterdi

Eski Manchester United futbolcularının Pogba hakkındaki eleştirilerine de değinen Raiola, "Nedenini bilmiyoruz ama İngiltere'de Pogba diyince herkes konuşuyor. Bu konu hakkında konuşmamak daha iyi, çünkü bazı eski Manchester United oyuncuları Pogba ve Ben hakkında konuşmazlarsa konuşacak bir şeyleri olmayacak." sözleri ile tepki gösterdi.

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