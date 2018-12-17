Melikgazi Belediyesi BESK hız kesmiyor

2018-2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Liginde 5. Hafta geride kaldı.

Geçtiğimiz haftayı BAY olarak geçen Melikgazi Belediyesi BESK, ligde 5.haftada dördüncü maçına çıkan çıktı. Talas Spor Salonunda oynadığı maçta rakibi Samsun Kuzey Yıldızspor Kulübünü 78-36 mağlup eden Melikgazi Belediyesi BESK Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı 4’de 4 yaparak namağlup liderliğini sürdürüyor.

Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Kulüp Başkanı Faruk Şahin, “Sporcularımız kar kış, yağmur, çamur demeden antrenmanlarını düzenli olarak yapıyorlar ve sonucunu sahada gösterdikleri başarı olarak geri alıyorlar. Bugün maçımızı izlemeye gelen Hava İkmal askerlerimize ve onların katılımını sağlayarak bize büyük destek veren Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke komutanıma çok teşekkür ederiz. Yine Dünyam Hastanesi personeline verdikleri destek için teşekkür ederiz. Bu galibiyeti sayın başkanım Dr Memduh BüyükKılıç’a ve değerli Melikgazi Belediyesi Meclis üyelerimize armağan ediyoruz şehrimiz için hayırlı olsun” diye konuştu.

İHA