Doğru Mekik Nasıl Çekilir?

Doğası gereği çok basit görülen hareket, işte bu nedenle yanlış yapılıyor. Ancak unutmamalısınız ki yanlış yapılan tüm spor hareketleri, yarar sağlamak yerine, sizi sakatlayabilir, damarlarınıza zarar bile verebilir. İşte adım adım, doğru mekik çekme biçimi.

1- İlk olarak sırt üstü uzanın. Hemen sonrasında ayak tabanlarınız yere değecek şekilde dizlerinizi kırın. Burada dikkat etmeniz nokta dizlerin kalça hizasında açık durmasıdır.

2- Sonraki adımda ellerinizi başınızın arkasına alın. Fakat parmaklarınızı birbirinden geçirmenize gerek yok. Başparmaklarınız mümkünse kulaklarınızı arkasına gelsin.

3- Dirseklerinizi dışa doğru biçimde açık tutun. Çenenizi yavaşça yukarı kaldırın. Göğsünüz ve çeneniz arasında boşluk olmasına dikkat edin.

4- Karnınızı içeri çektikten sonra, baş, boyun ve kürek kemiklerini ayı anda yerden kaldırın.

5- Son olarak tepeye çıktığınızda 2 saniye bekleyin. Pozisyonunuzu hiç bozmadan yavaşça yere doğru inin. Mekik çekerken karşınızdaki bir yere devamlı bakın. Konsantrasyonunuz artacaktır.

Mekik Çekmenin Faydaları Nelerdir?

Mekik çekme hareketinin ilk faydası, vücudun tamamını etkin hale getirdiğinden, yağ yakılmasına yardımcı olur. Ancak göbek eritme sporu olmadığını bilmelisiniz. Uzman kişiler, fitness sporu yapanlar mekik çekme hareketini genellikle karın kaslarını sıkılaştırmasından dolayı yaparlar. Peki mekiğin faydaları nelerdir? Mekik bize ne gibi avantajlar sağlar?

- Mekik çekme vücudun tamamının çalışmasını sağladığından, metabolizmanın daha hızlı çalışmasına yardımcı olur.

- Karın ve bel kaslarının daha güçlü bir hale gelmesinde yardımcı olur.

- Kan basıncını dengelemeye yardımcı olur. Kişinin vücudunun estetik görünüm kazanmasının yanında, sağlığına fayda sağlar.

Mekik Hangi Kasları Çalıştırır?

Mekik çekmek, kişinin daha dinç olmasına yardımcı olan sporların başında yer alır. Doğru yapıldığı zaman kişinin gelişiminde yardımcı harekettir. Mekiğin çalıştırdığı kaslar da bulunur. Bu kaslar mekikle birlikte daha gelişir ve güçlenir.

İnsan vücudunda yan, alt ve üst karın kasları vardır. Ancak bu kasların tümünü yukarıda anlattığımız norma mekik çekme hareketleri ile geliştirmek mümkün değildir. Mekik çekme, genellikle karın kaslarını ve sırt bölgesinde bulunan kasları geliştirmede yardımcı olur. Ancak daha çok karın bölgesinin fit bir görünüm kazanmasına yardımcı olur.

Günde Kaç Tane Mekik Çekilmeli?

Mekik çekmek, basit görünen ancak oldukça ayrıntılara sahip bir egzersiz türüdür. Bu yüzden onu basite indirgeyerek, kaç mekik çekilmesi gerektiği hakkında yorum yapılması mümkün değildir. Biz yine de size şu tavsiyeyi verebiliriz. Her insan aynı yapıya sahip değildir. Aynı zamanda kimisi uzun yıllardır spor yaparken, kimisi henüz yeni başlamıştır. Bu sebeple bir insanın net olarak kaç tane mekik çekmesi gerektiği absürt bir soru olacaktır.

Örnek vermek gerekirse; spora yeni başlayan bir kişi eğer iyi bir fiziğe sahipse 20 tane mekik çekiyor olabilir. Yine başka bir kişi biraz daha kiloluysa ve mekik çekiyorsa, 3 tane mekik çekebilir. Bu kişini vücudunun direnci ve antrenmanına bağlıdır. Yıllardır spor yapıp, 200 mekik çeken insanlar da elbette vardır. Ancak siz siz olun başlangıç aşamasında kendinizi sakın zorlamayın. 1 tane çekebiliyorsanız dahi buna üzülmeyin. Zamanla her şey yerine oturacaktır.