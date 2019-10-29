Mekanın sahibi Sivasspor!

Süper Lig’de zirvenin sadece 3 puan gerisinde olan Sivasspor’un bu başarısının sırrı, iç saha performansında saklı. Kırmızı-Beyazlılar, 9. haftası geride kalan ligde evinde en fazla puan toplayan takım. Yeni 4 Eylül Stadı’nda çıktığı 5 maçta 4 galibiyet elde eden Yiğidolar, sadece 1 beraberlik aldı. Hiç yenilgi yüzü görmedi. Üstelik Rıza Çalımbay’ın ekibi bu periyotta Beşiktaş ve Trabzonspor gibi büyükleri de dize getirdi. Taraftarı önünde yıkılmayan Sivasspor, çıktığı 5 maçta 11 gol atarken, kalesinde sadece 4 gol gördü.

Geçen sezon 8. sırada

Son olarak Antalyaspor’u 2-1’lik skorla deviren Kırmızı-Beyazlılar, evinde üst üste 3 karşılaşmadır kazanıyor. Sivasspor geçen sezon ise aynı dönemde, 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 8 puan toplamış ve puan cetvelinin 8. sırasında kalmıştı.