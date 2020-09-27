Mehmet Yiğit Alp: Biraz sabredeceğiz

Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp maç sonrasında, takımın durumu ve transferler hakkında konuştu. Alp şunları söyledi: “Yeni oyuncular var ve hocanın sistemine oyuncuların alışması kolay şeyler değil. Biraz sabredeceğiz. İstediğimiz seviyeye geleceğiz. Afobe’yi beklentileri karşılaması için aldık ve karşılıyor. Sörloth ile karşılaştırılması gibi düşüncemiz yok. Listemizdeki transferleri pazartesi veya salı günü bitirmek istiyoruz. Guilherme’nin takım arayışı inşallah hafta içi biter. Hosseini ile ilgili bir tasarrufumuz yok. Kendisi için gelen bir takım da yok. Ondan en iyi performansı almaya çalışacağız.”