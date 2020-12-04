Mehmet Yağız 'cNed' İpek, Red Bull sporcusu oldu

Espor arenasında Türkiye’nin en başarılı isimlerinden Mehmet Yağız "cNed" İpek Red Bull ailesinin üyelerinden birisi oldu. Esporda profesyonel arenaya 2020 yılında ‘Merhaba’ diyen genç esporcu, sene içinde katıldığı turnuvalara da damgasını vurdu. Katıldığı son 5 turnuvasının ikisinde birinci sırayı elde eden Mehmet Yağız "cNed" İpek, Valorant arenasının en önemli turnuvası olan ve 3-6 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek Valorant First Strike Avrupa Finalleri’nde takımı TEAM nolpenki ile şampiyonluk arayacak.

"Yolculuğa yanımda güçlü bir yol arkadaşı ile çıktığımı biliyorum"

Red Bull sporcusu olmasını değerlendiren Mehmet Yağız "cNed" İpek ‘’ Çok fazla kelime bulamasam da böyle bir şerefe layık görülmek hayatımdaki en büyük skordu. Farklı bir yolculuğa yanımda çok güçlü bir yol arkadaşı ile çıktığımı biliyorum.’’ açıklamasında bulundu.