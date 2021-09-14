Mehmet Şimşek: Şanssız bir şekilde maçı kaybettik

TFF 1. Lig’in 5. haftasında ağırladığı Bereket Sigorta Ümraniyespor’a 2-0 kaybeden Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da yardımcı antrenör Mehmet Şimşek, iyi oynadıkları maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Mehmet Şimşek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabaka sırasında şansın yanlarında olmadığın belirterek, "Bütün futbolcularımın alnından öpüyorum. Gerçekten çok iyi bir mücadele verdiler. Şanssız bir şekilde maçı kaybettik. Şans hiç yanımızda değildi ve 3 topumuz direkten döndü." dedi.

Rakibin iki pozisyonda gol bulduğunu ifade eden Şimşek, "Geçen hafta hocamız, bu hafta oyuncumuz atıldı. İki maçta verilmeyen penaltılar var. Söylenecek çok fazla şey yok aslında. Biz oyuncularımızı kutluyoruz. Yeter ki onlar böyle oynasınlar, inşallah bu takım şampiyon olacak." diye konuştu. (AA)