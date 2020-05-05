Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Beşiktaş'ın transfer gündemindeki kaleci Sehic'in Türkiye'nin en iyi 5 kalecisinden bir tanesi olduğun söyledi.

"Şu anda İstanbul'dayım. 50 gndür evdeyim. İzole bir şekilde hayata devam ediyoruz. Bir sıkıntımız yok ancak zor bir süreç. Umarım kısa bir süre sonra bu beladan kurtuluruz. Burada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Normal bir yaşama dönüş uzun sürecek. Maskeli yaşam daha ön plana çıkıyor ve sosyal mesafe kavramı var. Bu durumlar uzun sürecek gibi."

"Her duruma hazırız!"

TFF'nin karar sürecini değerlendiren Özdilek şunları söyledi:

"Bugün bir toplantı var. Toplantıdan çıkan sonuca göre yol haritamızı belirleyeceğiz. TFF bize bir şey söylemedi. Biz hazırlıklarımızı yapmış durumdayız. Her duruma hazırız. İngiltere'de futbolcular oynamak istemiyor. Bu süreci ailelerine bulaştırmak istemediklerini söylüyorlar. Dün Ankaragücü'nde bir oyuncunun testi pozitif çıktı. Bu süreçte yaklaşım nasıl olacak bilemiyorum."

"TFF'nin protokolleri mantıklı değil!"

Mehmet Özdilek, TFF'nin açıkladığı protokolleri eleştirdi ve şunları söyledi:

"TFF'nin sunduğu protokoller çok mantıklı değil. Futbol 35 madde ile oynanabilecek bir oyun değil.Oyuncunun eskisi gibi mücadele etmesi mümkün değil. Burada en iyimser tabloda 90 gün sonra bir maç oynayacağız. Bizim oyuncularımız maça çıkmak istemeyebilir. Ne ile karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Ben kendi takımım için söylemiyorum. Bazı kulüpler antrenmanlara başladı ancak ben bunu anlamayoyorum. Bu kulüpler neye göre başlıyor? Bu kulüplere bir bildiri mi gidiyor? Hangi tarihe göre hazırlanıyorlar? Herkes aynı anda başlamalı."

"Maçı bırak antrenman bile yapamazsın!"

Futbolun diğer mesleklerden ayrılması gerektiğini savunan Özdilek konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Futbolu diğer mesleklerden ayırmanız lazım. Endistrüde belli mesafeleri koruyarak ekomomik olarak katkı sağlayabilirsiniz. Siz maça çıkacaksınız. İnsanlar birbirlerine dokunacaklar. Bu işin terlemesi var, tükürüğü var bir sürü şey var. Futbol ekonomisi önemli ancak en önemlisi insan sağlığı. Biz oynamaktan yanayız. FIFA neden Avrupa Şampiyonası'nı erteledi? 1 hafta önce FIFA Sağlık Örgütü Başkanı futbol oynamanın mümkün olmadığını söyledi. Bilim insanları bırakın maçı antrenman bile yapamazsınız diyor. Futbolu maskeyle oynayamazsınız. Belçika, Fransa, Holanda ve Arjantin aynı kararı aldı. Ben İngiltere'de de maçların oynanacağını düşünmüyorum. Yarın belki benim oyuncumda da çıkacak. Bu kadar insanı bir arada tutmak mümkün değil."

"Böyle bir travma ortamında maç yapmak mantıklı değil!"

Önemli olanın insan sağlığı olduğunu vurgulayan Özdilek şunları söyledi

"Burada ilk önce insan sağlığı düşünülmeli. Ben her karara razıyım. Sağlığın olmadığı yerde spor yapamazsınız. Bizim geri dönüşlerimiz sıradan olmamalı. Marka değerini arttırmalıyız. Hidayet Türkoğlu çok doğru konuştu. 2 ay oynamak mı yoksa gelecek 2-3 yılı planlamak mı? Bu işin içinde bir sürü parametre var. Biz önümüzdeki 1 ayı kurtarmaya çalışıyoruz ancak önümüzdeki 2-3 yılı kim kurtaracak? Biz bu kurallara uymalıyız. Bunu ben değil bilim adamları söylüyor. Böyle bir tramva ortamında oynamak bana çok mantıklı gelmiyor."

"Ahmet Nur Çebi ile samimi bir ilişkim var!"

Adı bir sportif direktör arayışında olan Beşiktaş'la da anılan Mehmet Özdilek konuyla ilgili şunları söyledi:

"Benim şu anda imza attığım bir kulüp var. Erzurum'da olmaktan çok mutluyum. Şu gün itibariyle varsayım üzerinden konuşmak çok doğru değil. Ahmet Nur Çebi'yle çok samimi bir ilişkim var. Onunla zaman zaman konuşuyoruz ancak şu an için böyle bir düşüncem yok. Bugün itibariyle tek düşüncem bulundum camiayı üst lige çıkarmak."

"Sehic ülkenin en iyi 5 kalecisinden biri!"

Adı büyük kulüplerle de anılan file bekçisi Sehic için de konuşan Özdilek oyuncusuna övgüler yağdırdı:

"Sehic Türkiye'nin en iyi 5 kalecisinden bir tanesi. Hem oyun görüşü, karakteri ve yetenekleri çok üst düzey. Bosna Milli Takımı'Nın kalecisi. Biz ondan çok memnunuz. Geçen sene onu birçok kulüp istedi ancakbizimle kaldı. Bu sene sözleşmesi bitiyor ancak sezon sonu ne olacağına bakacağız. Büyük takımlarda aldığınız oyuncuyu her yönüyle analiz etmeniz lazım. Sehic benim çok beğendiğim ve çok karakterli bir oyuncu. Bu süreçten sonra kulüplerin bir yol haritası olmalı. Bu psikolojiyle yaşamaya alışmak bir zaman gerektiriyor. Bugün itibariyle kulüplerin geleceğiyle ilgili net bir şey söylemek doğru olmaz."