Mehmet Özdilek: Medya ve taraftarla ancak 45 dakika

Fenerbahçe deplasmanından son dakika golüyle puanla dönen Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da teknik direktör Mehmet Özdilek açıklamalarda bulundu. FANATİK’e konuşan başarılı çalıştırıcı, “Medya ve taraftar desteği rakibimiz için büyük avantajdı.

Elbette Ersun hocanın gelişiyle farklı bir oyun olmasını da bekliyorduk. Yani Kadıköy’de ciddi bir baskıyla karşılaşacağımızı biliyorduk. Nitekim öyle de oldu, ancak bu 45 dakika sürdü” dedi.

‘Düşeceklerini biliyorduk’

Rakibin ikinci yarıda düşüş yaşayacağını bildiklerini ve buna göre hamleler yaptıklarını ifade eden Özdilek, sözlerini şöyle sürdürdü: Oyuncu grubumun sahaya koyduğu karakter maçın döneceğini gösterdi. Sonuçta ilk yarıda yüzde 80’e 20’lik bir fark vardı ortada. Önce oyunu dengeledik, ardından da goller geldi. Sonuçtan ötürü mutluyuz. Devre arasında yapacağımız 4 oyuncu takviyesiyle daha da iyi bir takım olacağız.”

Mehmet Ali Sabuncu