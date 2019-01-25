Mehmet Özdilek: Hak ettiğimiz bir puan oldu

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Erzurumspor'la 1-1 berabere kaldı ve iki puan kaybetti. Beşiktaş'ta Quaresma 87. dakikada kırmızı kart gördü. Konuk takımın golünü 69. dakikada Dorukhan kendi kalesine atarken Beşiktaş'ın golünü 74. dakikada yine Dorukhan kaydetti. Siyah-Beyazlılar, kaybedilen 2 puanın dışında kötü oyunla da taraftarını busezon genelinde olduğu gibi yine hayal kırıklığına uğrattı.

Mücadelenin ardından Erzurumspor teknik direktörü Mehmet Özdilek önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Özdilek'in maç sonu açıklamaları:

"Çok rakibe pozisyon vermeden ilk yarıyı bitirdik. 2. yarı itibariyle biraz daha önde oynamaya çalıştık. Beşiktaş'ın baskıda sorun yaşayacağını biliyordum. Akabinde yakaladığımız pozisyonlar var, doğru tercihleri yapamadık."

"1-0'dan sonra psikolojik olarak bir yaslanma var. 1-1'den sonra inanılmaz pozisyonlar yakaladık, golü de atabilirdik. Burada alınan 1 puan bizim için değerli. Moral açısından güzel ama şimdi önümüzdeki maçı kazanmamız lazım."

"Hak ettiğimiz bir puan oldu diye düşünüyorum. Takım halinde iyi bir performans gösterdik ama bizim tutanımız iyi, atan için de takviyeler yaptık, biraz süreye ihtiyaçları var."

Özer Hurmacı açıklaması

Yeni transferlerin zamana ihtiyacı olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Aramıza yeni katılanların zamana ihtiyacı var. Bu lig kolay değil. İnsanlar, oyuncu bugün gelsin yarın çıksın istiyor. Futbol öyle bir oyun değil. Üç oyuncumuzun ikisi dört gün önce geldi. Niyet ve iştahları kabarık." şeklinde konuştu.

Özdilek, yolların ayrıldığı Özer Hurmacı ile ilgili, "Özer kıymetli bir arkadaşımızdı. Geçen haftaki maçın ortasında habersizce stadı terk etmesi ve sonraki tavrının ardından, yolların ayrılmasını istedi. Hayatında başarılar diliyorum. Bizim mücadele edecek oyunculara ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Küme düşme hattında Fenerbahçe ile mücadele içinde olmanın nasıl bir duygu olduğu yönündeki soru üzerine ise Özdilek, "Fenerbahçe 100 yıllık büyük bir camia. Futbolun bir gerçeği var. Bulunduğunuz konumla yorumlanıyorsunuz. Fenerbahçe’nin bulunduğu konum sağlıklı değil." yanıtını verdi.



