Mehmet Özdilek: 3 puan da alabilirdik

Spor Toto Süper Lig'in 24’üncü haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda Galatasaray’ı ağırladı. Eksi 3 derecede oynanan maçta BB Erzurumspor ile Galatasaray, 1-1 berabere kaldı.

Mücadelenin ardından Eruzumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Özdilek'in açıklamaları:

"İkinci yarı, 1-1'den sonra oyunu forse ettik. 3 puan da alabilirdik. Onların da bizim de 3 puana ihtiyacımız vardı. İlk yarıda pozisyonu yok Galatasaray'ın. 2. yarıda da gerekli uyarıları yaptık."

"1-1'den sonra 2'yi, 3'ü bulabilecek pozisyonları da yakaladık. Rakipten 6 kilometre fazla koşmuşuz, bu bizi öne çıkaran özelliklerden bir tanesi. Birçok pozisyonumuz var, son vuruşlarda seviye biraz daha yüksek olsa çok daha farklı bir şey konuşuyor olacaktık."