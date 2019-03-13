Mehmet Nas’tan espor atağı: Sangal Esports’a destek verdi

Eski milli futbolcu Mehmet Nas‘ın Sangal Esports‘a yatırım yaptığı açıklandı. 17 yıl Süper Lig forması giyen eski futbolcu bundan önce birçok sosyal sorumluluk projesine destek vermişti. Sangal Esports Genel Menajeri Berke Mol’un açıklamasına göre, Mehmet Nas espor sektörüne adım attı. Eski futbolcu, Sangal’ın gelecek proje ve planlarına doğrudan destek verecek.

Mehmet Nas kimdir?

Mehmet Nas profesyonel futbol kariyerine 1998 yılında Samsunspor’da başlamıştır. 2000-2004 yıllarında Samsunspor forması giymiştir. 2004 yılında Gençlerbirliği kulübüne transfer olmuştur. Mehmet Nas 2009-2010 sezonundan itibaren Manisaspor forması giymiş sezon sonu sözleşmesi bitince Sivasspor ile anlaşmıştır. 2009 yılında, Gençlerbirliği‘nde, kulüp taraftarlarının oylarıyla, “Yılın Futbolcusu” seçilmiştir. Mehmet Nas, 28 kez Türkiye Milli Takım forması giymiştir.

Sangal Esports ise bünyesinde toplamda 7 takım bulunduruyor. (Playerbros)