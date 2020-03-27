Mehmet Muharrem Kasapoğlu: İnşallah bu süreci atlatacağız

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara ile birlikte sosyal medya üzerinden yayınlanan “Eşit Ağırlık” programına konuk oldu.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye bu süreci çok ciddi bir şekilde kontrol ediyor. İnşallah bu süreci çok güçlü bir şekilde atlatacağız. Bu kritik süreci böyle iyi bir şekilde yürütmek bizi mutlu ediyor. Karantina sebebiyle yurtlarda kalanlardan aldığımız güzel mesajlar bizi çok mutlu ediyor. Yurtta kalan öğrencilerin yataklarını, karantinadaki vatandaşlara bırakması bu milletin ne kadar asil olduğunu gösteriyor. İnşallah bu süreç bittikten sonra yurtlarımızı tekrar öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Bu süreci okumak için de bir kampanyaya dönüştürdük. Biz millet olarak, 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' anlayışına sahibiz. Gençlerimizin fedakarlıklarını bu süreçte de görmek bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ateş Kara ise "Türkiye, koronavirüse karşı çok ciddi önlemler aldı. Gençlerimizin gerektiğinde her şeyi başarabileceğini inanıyorum. Mümkünse evden çıkmamaya gayret gösterelim, zorunlu hallerde mesafeyi koruyalım. Aramızdaki mesafeyi 1 metreden fazla tutmamız lazım." açıklamalarında bulundu.