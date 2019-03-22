Mehmet Kasapoğlu: Sporda dev projeler yolda

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Bakanlık olarak gerçekleştirdikleri ikinci 100 günlük eylem planı hakkında görüşlerini aktaran Kasapoğlu, “Bu anlamda gerek tesisleşme gerek sporun tabana yayılmasıyla ilgili hedeflere ciddi anlamda ulaştık. Yurtlarımız ve gençlik merkezlerimizle ilgili hedeflerimizi gerçekleştirdik. Bağımlılık karşıtı çalışmalarımızın da önemli bir ilgi ve sorumluluk alanımızda olduğunu düşünüyorum. İkinci 100 günlük eylem planında hedefleri güzel bir şekilde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi ve ekledi:

‘Türkiye spor yapacak’

“Spor Türkiye” projesi hakkında da bilgi veren Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Eğitim sürecini yönetmemiz gerekiyor. Yüzme, atletizm ve cimnastik gibi temel branşlarımız var. Bu proje çok ses getiren ve halkın çok rağbet ettiği bir proje. ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesiyle hedeflerimizi ciddi anlamda aştık. Her yerden talep var. Avrupa Yüzme Birliği’nin dikkatini çektik. Bizim projemizi tüm dünyaya örnek gösterdiler. Amacımız hedeflediğimiz rakamları çok aşmak.”

‘Ankara’ya süper proje’

Ankara’daki 19 Mayıs Stadı’nın yıkımının tamamlandığını belirten Kasapoğlu, “Çok güzel bir proje var. Eryaman Stadı’nı açtık. Butik ve çok güzel bir stat oldu. Hem spor yapmak hem de izlemek için. Bu manada Burdur Üniversitesi ile stat çalışması yaptık. Sadece üniversitenin değil Burdur halkının kullanacağı bir stat. İçinde derslikler de var. Günün her saatinde kullanılacak stat” dedi.

‘VAR Sistemi iyi bilinmeli’

Bakan Kasapoğlu, gündemdeki yabancı sınırı hakkında ise, “Yabancı futbolcu sayısını konuşmaktansa, ülkemizde altyapıyı konuşmanın çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Altyapı bizim vazgeçilmezimiz olmalı” dedi. VAR sisteminin iyi bilinmesi gerektiğine de değinen Bakan, “Elbette teknoloji yardımcı bir unsur. Hakemlere yardımcı olması amacıyla devreye alınan bir unsur. Önemli olan insan faktörü. Biz hakemlerimize bu çerçevede güveniyoruz. Bu sistemin iyi bilinmesi ve anlatılması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.