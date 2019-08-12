Radyospor'a bağlanarak Özgür Sancar'ın sunduğu Spor Kazanı'nda konuşan Helvacı, şu ifadeleri kullandı:

"Borcu tahsil etmesi en doğal hakkıdır"

Görüşme oldu mu kulüp adına Mustafa Cengiz, kendi adına da Dursun Özbek açıklarsa hepimiz öğrenmiş oluruz. Bir an evvel bu konuya açıklık getirilmesi lazım. Bu anlaşmanın yapılmış olması lazım. Yapılmadıysa yönetim adına ciddi bir eksiklik olarak görürürüm. Galatasaray'da hiç alışık olmadığımız şeyler görüyoruz. Eski başkanın kulübe böyle bir borç vermesi ve bunu farklı bir yolla almaya çalışmasını ben doğru bulmam. Dursun Özbek'in verdiği parayı geri istemesini yadırgamam. Bir alacaktır, bunu tahsil etmek istemesi en doğal hakkıdır.

"Acilen bir anlaşma ortamı sağlanmalı"

Yapılmaması gereken yapılmış, icra başlatılmış. İki taraf da haksız. Dursun Özbek tahsil etmek için hata yapıyor. Ama bir anlaşmaya varmayarak da yönetim hata yapıyor. Ziraat Bankası ile bir anlaşma yapıldı. Bu transfer sürecinde kimsenin canı yanmasın diye yapıldı. Aynı şeyi diğer alacaklılarla da yapmak lazım. Esas olan iki tarafın da hatasından bir an önce dönmesi gerekiyor. Bu anlaşmanın yürümemesi demek Galatasaray'a verilen zarar demek.

Ada teknik olarak satılabilir tabii ki ama umarım böyle bir şey olmaz. Bundan sadece Galatasaray görür. Takımımızın zarar görmemesi için herkes üzerine düşeni yapmalı. Karşı tarafın ne yaptığı onu ilgilendirir.

"Monaco ve Falcao vaatlere itimat eder mi?"

Falcao ile bir anlaşma olması sözkonusu. Bunlar yaşanırken siz Monaco veya Falcao olsanız vaatlere ne kadar itibar edersiniz? Güvenilirliği artıracak önmlemlerin derhal atılması lazım. Biz Galatasaray'ı korumaya çalışıyoruz, kişileri korumakla bir işimiz yok. Galatasaray bu güvenilirliği vermek zorunda.

Ben böyle bir şey yapmazdım. Bu tavrı da doğru bulmuyorum. Ama bunu sorgulamanın zamanı değil şu an. Enerjiyi doğru yerlerde harcamalıyız. Dursun Özbek'in yanlış yaptığını ortaya çıkarmak Galatasaray'a ne kazandırır? Hiçbir şey. Elbette doğru bulmuyorum, faizin faizini almak elbette olmamalı.

Taraflı bir konuşma yapmıyorum. Tamamen adil olmaya çalışıyorum. Ama benim adil olmamın da kimseye bir faydası yok. Acilen gereken yapılmalı ve sorun çözülmeli.

Monaco kendi problemini çözdü. Haftaiçinde transferin gerçekleşmesini bekliyoruz.