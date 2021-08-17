18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mehmet Hacıoğlu, kulüplerin altyapılara ayıracakları bütçeleri mutlaka çoğaltmaları ve tesisleşmeyi önemsemeleri gerektiğini söyledi.

Erzurum’un Palandöken ilçesindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde 9 Ağustos’tan itibaren hazırlık kampına devam eden 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mehmet Hacıoğlu yönetiminde antrenmanlarını sürdürüyor.

Yoğun geçen kamp döneminin antrenmanlardan arta kalan zamanlarında daha yeşil bir çevre için ağaç dikme etkinliği gerçekleştiren ve tarihi yerleri gezen ay-yıldızlıların Erzurum kampı, 18 Ağustos’ta sona erecek.

Teknik direktör Mehmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını arasından sonra genç milli takımlarının bütün yaş guruplarında kaybedilen zamanı telafi etmek amacıyla yoğun çalışma programına girdiğini dile getirdi.

Mümkün olduğu kadar her ay bir organizasyon yapmaya çalıştıklarını dile getiren Hacıoğlu, "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genç Milli Takımlar Departmanı bunu bize sağlıyor ve çocuklarımızın kaybettiği zamanı telafi etmeye çalışıyoruz. Pandemi dönemi küçük yaş guruplarını olumsuz etkiledi. Ancak ’Zararın neresinden dönülse kardır.’ diyerek, yoğun şekilde çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hacıoğlu, kamp döneminin Erzurum’da yapılmasının kendileri için ideal bir ortam oluşturduğunu belirterek, kente dünya standartlarında tesisler kazandıran ilgililere teşekkür etti.

Bu tesislerin Türkiye genelinde çoğaltılması gerektiğine işaret eden Hacıoğlu, "O zaman genç futbolcu gelişimi adına çok önemli fırsatlar sunulmuş olacak. Devlet, federasyon, belediyeler bu işi bütün ülkeye yaydığı takdirde, tabiri caizse futbolda çağ atlayabiliriz. Şu anda Türkiye’de en büyük sıkıntımız tesisleşme.Hem kulüpler hem de federasyonumuzun el birliği ile bu tesisleşme işini çoğaltmamız gerekiyor." diye konuştu.

Ülke futbolunun geleceğinin çok parlak olduğunu ve çok yetenekli gençlerin bulunduğunu anlatan Hacıoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye’de hiçbir zaman kaynak sorunu olmadı. Türk insanı çok yetenekli. En büyük sorunumuz, bu güne kadar özellikle tesisleşmeyi gerektiği şekilde sağlayamamamız oldu. Bu da maalesef genç futbolcu yetiştirilmesine olumsuz yansıdı. Son yıllardaki tesisleşme, kulüplere sağlanan imkanların hem federasyon hem de devlet tarafından artırılıyor olması olumlu bir ivme yarattı. Ben 12 yıldır federasyon bünyesinde görev alan bir teknik adamım ve bu gelişimi çok rahatlıkla gözlemleyebiliyorum. Genç oyuncuların Avrupa’ya açılmasının bunda çok büyük bir katkısı var. Önemli olan bununla yetinmeyip havuzu daha da büyütmemiz."

"Yetenekli ve genç bir A Milli Takım grubumuz var"

TFF Genç Milli Takımlar Departmanı olarak hedeflerini büyük tuttuklarını vurgulayan Hacıoğlu, "Ne kadar çok oyuncuyu yaş guruplarına katabilirsek, A Milli Takım’a yansımaları da o kadar olumlu olacaktır. Israrla üzerinde durmamız gereken en önemli şey, kulüplerle iş birliği yaparak oyuncu sayımızı çoğaltmak. Gerçekten yetenekli ve genç bir A Milli Takım grubumuz var. Aşağıdan takviyelerle çok daha ileriye gitmesi mümkün. Bu tamamen bizim izleyeceğimiz politikalarla mümkün." şeklinde konuştu.

Altyapılara ne kadar çok yatırım yapılırsa o kadar fazla oyuncunun yurt dışına ve ülke kulüplerine sunulacağına dikkati çeken Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Kulüplerin altyapılara ayıracakları bütçeleri mutlaka çoğaltmaları gerekiyor. Gerekirse A takıma transfer edilecek birkaç tane oyuncudan vazgeçip, bu meblağları altyapıya aktarmaları gerekiyor. Özellikle tesisleşme konusunda. Altyapıya aktarmadan kastım, kesinlikle tesisleşmeyle ilgili. Çocuklar ne kadar sağlıklı ortamlarda çalışırlarsa o kadar iyi olur. Erzurum’daki bu imkanı kulüpler kendi illerinde veya altyapı tesislerinde oluşturursa, o zaman bunları hiç konuşmayacağız. O zaman işte Avrupa ve dünya ile başa baş mücadele etme şansımız olacak."