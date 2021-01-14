Süper Lig 'de Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra kulüpsüz kalan ve Almanya'da Hannover 96 ile idmanlara çıkan Mehmet Ekici'nin kendi isteğiyle ayrıldığını açıkladı.

Sezonun ikinci yarısında lige damga vurmak isteyen Yeni Malatyaspor, Trabzonspor ’dan Bilal Başacıkoğlu ile her konuda anlaşırken bir orta saha oyuncusunu daha gözüne kestirdi. Bordo-Mavili takımda gözden çıkarılan oyuncunun birkaç güne kadar imzayı atıp takıma katılmasına kesin gözle bakılıyor. Hamza Hamzaoğlu’nun raporu doğrultusunda orta sahaya ofansif bir isim arayışında olan sarı kırmızılı takım Mehmet Ekici’de karar kıldı.

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra boşta kalan ve bir süredir idmanlarını Almanya’da Hannover 96 takımıyla birlikte gerçekleştiren Ekici’yle temasa geçen yönetimin görüşmelerde önemli mesafe kaydedildi. Bu transferin de birkaç güne kadar netlik kazanması bekleniyor.







