Mehmet Demirtaş: İlk iki iddiamızı sürdüreceğiz

TFF 1. Lig'in 30. haftasında sahasında Ümraniyespor’u 1-0 yenen Akhisarspor moral buldu.

Aldıkları galibiyetle sonunda futbola döndüklerini kaydeden Akhisarspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Demirtaş, 90 dakikanın ardından şu ifadeleri kullandı:

"Malum arkadaşlar sizlerin de bildiği gibi gerçekten ama gerçekten bu skorla birlikte futbola bir dönüş yaptık. Sıkıntılı günler geçirdik hala geçiriyoruz. Bu skorla futbola geri dönüş yaptık. Bugünkü maç inanın çok çok önemli. Ümraniye 41 puan, Giresun 44 yani çok enteresan ilk ikiye de girersin 6’nın dışında da kalırsın. Çok stratejik bir maç oynadık. Allah’a şükürler olsun sonunda kazandık. Ümraniye oyuna bizden daha iyi başladı. Daha kontrollü başladı, topa daha çok sahip oldular. Neredeyse sıfır pas hatasıyla oynadılar. Oyuna tıpkı İzmir’de olduğu gibi 10-15 dakika gerçekten odaklanamadık. Çok dağınık bir görüntü verdik. 20-25 arası olayı toparladık, oyunun kontrolünü sağladık ve üstünlüğü ele aldık. Bunun da semeresini aldık. Penaltı kazandık. Penaltı direkten dışarı çıktı. Futbol bu, olabilir. Devre sıfır sıfır bitti. Rakip 10 kişi kaldı. Ümraniye’yi gerçekten tebrik ediyorum, çok iyi direndiler. Çok iyi dayandılar.''

''10 kişiyle oynamak kolay değil. Oyunun kontrolü tamamen elimize geçti. Nihayetinde 87. dakikada golü bulduk ve kazandık. Akhisarspor futbola döndü. Bir takımın teknik direktörü yok, en önemli 3 oyuncusu yok, bunlar kolay şeyler değil. Bu skoru Yılmaz Hocama, Muhammed Hocama, Ergün kardeşime, Abdi’ye, Burhan kardeşime ve personelimize hediye ediyoruz. İnşallah Perşembe günü İstanbul’da İstanbulspor’la olan maçımızı kazanarak, ilk iki iddiamızı sürdüreceğiz"