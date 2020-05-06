Yazarımız ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol, yayıncı kuruluş beINSPORTS'ta yayınlanan 'beIN Manşet' programında, bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği liglerin 12-13-14 Haziran'da yeniden başlaması kararını yorumladı. Demirkol, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'Liglerin devamı kararının sorumlusu Türkiye Futbol Federasyonu'dur' açıklaması hakkında da değerlendirmede bulundu.

İşte Mehmet Demirkol'un liglerin devamı kararı ile ilgili yorumları:

Sayın Nihat Özdemir'in açıklamalarındaki en önemli kelime, 'şimdilik'. Son derece temkinli bir açıklama olarak gördüm. İtiraz edebileceğim çok az şey var. Bu dönemin adı aslında '1. deneme dönemi.' İlk dalga geldi, 'Acaba yeni normali yaşatabilir miyiz?' düşüncesi bu. Sadece biz yapmıyoruz bunu, Avrupa ve Amerika da yapıyor. Deniyorlar.

Söylenen bu kadarsa, ben federasyon başkanı olsam oynatmam. O sorumluluğu alamam.

Ben böyle bir karar alacak olsam, herkesle oturur, konuşurum. Bütün teknik direktörlere sorarım. Profesyonel Futbolcular Derneği'ne, kulüplere, herkese, mümkün olduğunca çok insana sorarım. Hatta en başta da sağlıkçılara sorar, aldığım bilgiyi aktarırım. Doğru bilgi paylaşımıyla bir karara varırım.

Ne istendiği net değil ama bir itiraz var, onu görüyorsun. 'Bu kararı sahada olanlar versin cümlesi önemli.' ama hangi sahada olanlar? Senede 1-2-3 milyon euro alanlar, '1 sene oynamasam da olur.' derler. Alt liglerde bununla zar zor geçinen insanlar 'Oynanmasın.' der mi?

Rıza Çalımbay gibi, şampiyonluk yarışı veren bir takımın teknik direktörü 'Bu iş olmaz.' diyorsa, burada problem olur tabii. Daha önceden konuşulmuştur diye düşünüyorum.

Rıza hoca bundan 1 ay evvel, 'Antalya'da hep beraber oynarız.' demişti. Bugün eğer bunu söylüyorsa, bunu bir çelişki olarak değil, oyunculardan aldığı geri dönüş olarak değerlendirmek gerekir. Demek ki oyuncular oynamak istemiyor.

Marmara Bölgesi'nde otobüsle gidilebilecek stadyumlarda ligi bitirmek daha doğru olurdu ancak tekrar ediyorum, belli ki futbol, '1. deneme dönemi'nin' bir vitrini olarak gösterilecek. Amaç o demek ki.