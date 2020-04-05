FANATİK Gazetesi yazarı Mehmet Demirkol, gündeme dair konular hakkında yayıncı kuruluş beIN Sports'ta ekrana gelen beIN Manşet programına bağlandı.

Demirkol'un açıklamaları şöyle;

Ceferin şu ana kadar yanlış bir şey yapmadı

Ceferin'in kötü bir yönetim gösterdiğini düşünmüyorum. Acele, kendisini bağlayacak şeyler söylemiyor ama çalıştığını gösteriyor. Şu ana kadar bence yanlış bir şey yapmadı. Sürekli ülkelerle kontak halinde. Atalanta-Valencia maçını neden oynattı deniyor, baktım o gün İtalya'da sadece 3 vaka varmış. Kolay değil o gün maçı oynatmamak.

Bugün, insanoğlunun yapacağı 2 şey var

Futbol zararda gibi haberler çıkıyor ya, neyin zararı? Bugün zarar hesabı yapılmaz. Dünya dondu, zarar yok. Şu andaki zarar kaybedilen insanlardır. Ölenler 70 yaşındaymış diye bir rahatlık var. Yaş meselesi değil ki bu. Katkı meselesidir, her insanın katkısı var. Dünya Sağlık Örgütü derse ki, bu iş artık kontrol edilebilir hale geldi, normal hayata geçebiliriz. Ancak o gün karar verilir. O yüzden, o güne kadar kendini bağlayacak şeyler söylememek mantıklıdır. Bugün, insanoğlunun yapacağı 2 şey var. Birincisi, çalışmak zorunda kalan insanların mümkün olduğu kadar çalışmalarını kolaylaştıracak bir düzen kurmak. İkincisi, çalışması mecbur olmayanları evinde tutup, onlara hep beraber bakmak. Parası olana değil, parası olmayanlara.

Milli Takım Teknik Direktörü maaşında indirime gitmeli

UEFA, yapılması gerekeni yapıyor. Belçika'nın yaptığı yanlış. 'Ben şimdiden ligi tescil etmek istiyorum.' Niye? Neyin acelesi bu? Belçika'nın yaptığı ya da Hollanda'nın yapmak istediği yanlış. Ligi şimdiden tescil etsen ne olacak? Herkes aynı durumdaysa donar. 2. Dünya Savaşı 6 sene sürdü. Bizim yapmamız gereken şu, düşük geliri olan %90'ı ayakta tutmak. Zaten %10'un torunlarının torunlarına yetecek bir geliri var. Onların gelirleri donar. Yıldızlar harici geri kalan herkesin kazançları garantiye alınmalı. Milli Takım Teknik Direktörü maaşında indirime gidecek. Alma kardeşim bir sene. Bir sene sonra yeniden oturur konuşursun, 'Geçen sene almamıştım, bu sene ne olacak?' diye. Bu mecburi böyle. Önemli olan, geri kalanların hayatta kalması. Motor!' dediğin gün, oraya gelip çalışmaya başlayabilecek insanların şartlarını bozmadan yaşamaya devam etmelerini sağlamak lazım. Asıl hedef bu olmalı. Bunu yapmadan olmaz.

Falcao'nun ayrılacağını düşünmüyorum.

Falcao'nun Galatasaray 'a transferindeki motivasyonun seyirci, atmosfer olduğunu biliyoruz. Bir coşku aradığı net. Tabii ki para kazanacak da bunu önemsiyor. Galatasaray ekonomik hedefi tutturuyorsa Falcao'nun ayrılacağını düşünmüyorum. UEFA'nın FFP'yi esnetmesi konusunun detayını da bilmiyoruz. Kulüplere para girişi olabilecek mi? FFP'ye bakmıyorum demek, ne yaparsanız yapın mı demek?

Kulüplerin ortak bir akıl kurması ve sonra karar verilmesi gerekiyor

Biz Cocu'nun gelirken Giuliano ve Josef'in satılacağından haberi vardır diye değerlendirme yapıyorduk. Kulüplerin ortak bir akıl kurması ve sonra karar verilmesi gerekiyor. Cocu, Comolli, Ali Bey ve Semih Bey bir araya gelince bunu kurmak kolay değil. Türk takımlarının kendine has 'Teknik direktör-sportif direktör-futbol şubesi' yapılanması kurmamız lazım. Avrupa'da birçok kulüpte neredeyse teknik direktörler oyuncu kadrosuna karışmıyorlar bile. Del Bosque, Beşiktaş'a geldiğinde 'Sana kimi alalım?' diye sorduklarında, 'Kimi istiyorsanız alın, benim işim o değil.' demişti. Çünkü çalıştığı kulüpler ona belirli bir kadroyu kuruyordu, o da saha içindeki işi yapıyordu.

Fenerbahçe'yi Erol Bulut kurtaramaz

Fenerbahçe'nin Türkiye'de iyi uyum sağlayan, bana göre Alman sistemine gitmesi lazım.

Fenerbahçe'yi bir teknik direktör kurtaramaz. Erol Bulut kurtaramaz. Ama Erol Bulut'un içinde olduğu doğru bir yapı kurtarabilir. Fenerbahçe'nin Türkiye'ye iyi uyum sağlayan yabancı bir sisteme, bence Alman sistemine ihtiyacı var.

Dorukhan konusunun neden karşılıklı konuşulamadığını, medya üzerinden konuşulduğunu anlamakta zorluk çekiyorum. Dorukhan iyi bir oyuncu, bu oyuncunun bir değeri var. Global bir değere ulaşması lazım oyuncuların.