Mehmet Demirkol: Bu maç yenilenmezse hiçbir maç yenilenmez!

Göztepe-Beşiktaş maçında olduğu iddia edilen kural hatası pozisyonunu değerlendiren Mehmet Demirkol, "Kural hatası arıyorsak bundan daha kötüsü yok" yorumunu yaptı.

Mehmet Demirkol'un BeinManşet programındaki değerlendirmeleri şu şekilde:

"Bu maç yenilenmezse hiçbir maç yenilenmez!"

Beşiktaş maçındaki tam bir kural hatası. Sonucu da etkileyen bir hata. Yanlışlıkla 2 oyuncuyu kırmızı kartla atsan bu kadar etki etmezsin. Kural hatası varsa bundan daha kötüsü yok. TFF bu maçı tekrar etmezse 'Kardeşim ben hiçbir şartta maç tekrarı yapmam. Ne olursa olsun. Hakem hatası falan tanımam. Oyunun kendisiyle ilgili hatalarda maç tekrarı olmaz’ diye açıklama yapsınlar. Göztepe’nin bir suçu yok. Eğer bu maç yenilenmezse, artık hiçbir maç yenilenemez.

"Gerrard 'Maaşlar ödenmiyordu değil mi?' mi diyecek"

Beşiktaş için doğru hoca yok. Hocanı yeniliyorsan yanında istediği adamları da kabul etmek lazım. 700 milyon TL'lik açıkla kimi getireceksin, nasıl getireceksin? Gerrard'ın adı geçiyordu bir ara. Ona 'Gel' dediğin zaman ne diyecek? 'Sizde maaşlar ödenmiyordu değil mi?' mi diyecek?

"1 puan belki de 3'ten daha değerli"

Sivasspor'un son 15 dakikalık oyununu beğendim. 1 puan belki de 3 puandan daha değerli olabilir son 15 dakikadaki oyuna bakıldığında...

" Galatasaray 'da bildiğin iç savaş vardı"

Cuma günü Galatasaray'da bildiğin iç savaş vardı. Pazar ise iyi bir oyunla alınan bir deplasman galibiyeti. Fatih Terim’le olabilecek bir şey bu.

"Fenerbahçe Stadı'nda şampiyonluk gümbürtüsü vardı"

Taraftar oynanan oyuna destek verdi. Uzun zaman sonra Fenerbahçe Stadı'nda bir şampiyonluk gümbürtüsü vardı. 'Ersun Yanal' tezahüratları taraftarın oyunu beğenmesinden dolayıydı. Çok eleştirdik ama cumartesi akşamı Fenerbahçe'nin oyununda eleştirilecek bir şey yoktu.

"Emre takımın temel direği değil"

Luiz Gustavo her yere yetişiyor. Jailson iyi gidiyor. Ozan-Gustavo ikilisi bozulmaz. Bozulursa mecaera olur. Ozan olduğu zaman Gustavo da rahatlıyor. Emre Belözoğlu takımın temel direği değil. Bazen de oyuna sonradan girip bazı işleri halledecek.



