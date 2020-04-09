FANATİK yazarı Mehmet Demirkol, yayıncı kuruluş beIN Sports'da yayınlanan beIN Manşet programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Mehmet Demirkol, liglerin başlayacağı tarih hakkında da önemli ifadeler kullanırken, Avrupa'da yapılan uygulamalar hakkında da konuştu.

"2,5 milyon euro kazanan adam etkilenmez"

"600 çalışanı varsa bir kulübün, mesela Schalke'nin var ve 600 çalışanının parasını vermek istiyor. Kimdir bu adamlar, 2-3 bin euro kazanan çimci, güvenlikçi, analist vs. Şimdi bu adamların parasını ödemen lazım ki bu adam evini idare etsin. 2,5 milyon euro kazanan bir adama 2 ay para ödememen, onu etkilemez. Burada yapılması gereken, dar-orta gelirlinin paralarını mümkün olduğunca tam olarak vermek. Ekstra-lüks sınıfına giren, yüksek gelirlilerle ayrıca antlaşmalar yapmak"

"Konu, geri kalanların maaşı"

"Messi boşuna çıkıp, 'Ben %70'ini istemiyorum.' demiyor. Bu %70'le bütün Barcelona'nın bütün maaşları ödenir belli ki. Ben 600 kişiyi mi önemseyeceğim, 1 kişiyi mi önemseyeceğim? 1 kişi özel antlaşmalarını yapar. Şenol Güneş, alsın bütün parasını, 5 katını alsın, başımın üstünde yeri var, hiç sorun değil o. Konu bu değil ki. Konu, geri kalanların maaşı. Önümüzdeki ay kirasını ödeyemeyecek olanın maaşı. Söylediğim bu"

"Bizim önemsememiz gereken, simitçinin kazandığı paradır"

"Messi 1 sene para almasa ne olur? Fatih Terim-Şenol Güneş 1 sene almasa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Ama orada çalışan çimcinin vs.'nin paralarını almaları lazım. Yapılması gereken bu. Öncelikle koruman gereken dar ve orta gelirliler. Bizim önemsememiz gereken, simitçinin kazandığı paradır. Günlük-aylık yaşayan, 1-2 ay para kazanamayınca zor duruma düşecek olanların paralarını ödemektir önce. Futbol endüstrisinde de durum budur. 6 ay boyunca, 3 bin euro maaşla çalışan adama maaşını vermezsen, o adamı bitirirsin"

"Almanya planı ne kadar uygulanabilir"

"Almanya'da mayıs ayının ortasında ligi başlatmayı planlıyorlar. Bu ne kadar uygulanabilir bir şey, bilmiyoruz. F1 ‘Bir şekilde sıkıştırırız, haftada 1 yarışları yapar ve bitiririz.’ diyorlar. Onlar daha makul bir düşünce tarzı sergiliyorlar. Ligler eylülde başlarsa, FIFA'nın öneri olarak gösterdiği şeyler mecburi olabilir. Bütün kontratların ne kadar ve nasıl geçerli olacağını bilmek mümkün değil"

"Ligi Ağustos ortası ya da Eylül'de oynama ihtimalimiz yüksek"

"İzolasyon kalktığında siz futbolcuları burada tutabilecek misiniz, yoksa ülkelerine mi gitmek isteyecekler? Bizim bu ligin geri kalanını Eylül'den ya da Ağustos ortasından itibaren oynama ihtimalimiz çok yüksek. Yalnızca bizde değil, bütün dünyada bunun olma olasılığı çok yüksek"



