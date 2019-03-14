Mehmet Atalay Spor Salonu açıldı

Bahçelievler Belediyesi tarafından yaptırılan Mehmet Atalay Spor Salonu açıldı.

14 Mart 2019, Perşembe 18:24
- A +
Mehmet Atalay Spor Salonu açıldı

İstanbul’da Çobançeşme İmam Hatip Lisesi ve Kudret Saraçoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin ortak kullanımına sunulan salon için okul bahçesinde açılış töreni gerçekleştirildi.

Törene, Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, salona adı verilen eski Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, eski Basketbol Federasyonu Başkanı Harun Erdenay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Numan Nafiz Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Açıkgöz ile öğrenciler katıldı.

Salonda basketbol, voleybol, hentbol ve fitness gibi spor branşlarında faaliyetler yapılacak.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.