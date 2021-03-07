Mehmet Altıparmak: Üzgünüz, herkesi üzdüğümüz için üzgünüz

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Süper Lig’in 29. haftasında Medipol Başakşehir’e 1-0 yenildikleri maçta mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Altıparmak, 6 puanlık bir maça çıktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kazanmayı çok istemiştik. Maçın içinde de bunu gösteren oyunumuz vardı. Rakibin zaaflarından faydalanmak istedik. Maçın başındaki kornerin dışında ve son dakikadaki yediğimiz gole kadar istediğimiz her şeyi yaptık. Maçın kırılma anları var. O anlarda golü bulamadık. Direkten dönen topumuz var. Lima’nın net fırsatı var. Bunlardan birini atsaydık çok özlediğimiz 3 puanı alacaktık. İlk yarıda kapatmaya yönelik oynadık. İkinci yarı onları biraz daha üzerimize çekerek o boşlukları Ayite’nin girmesiyle değerlendirmeyi düşünüyorduk. Mağlubiyeti hak edecek bir oyun oynamadık. İki maçtır futbolda var ama şanssızlık hep bizim başımıza geliyor. Talihsiz bir şekilde yenildik. Üzgünüz, herkesi üzdüğümüz için üzgünüz."

Gol yollarında yaşadıkları sıkıntıya da değinen Altıparmak, "Şu andaki mevcut oyuncularımız bunlar. Çok çalışma yapıyoruz. Geçen hafta 6-7 net fırsat vardı. Çok fazla çalışıyoruz. Oyun anlamında da epey bir yere geldik. Takım olgusunu oluşturduk. Galibiyet gelmedikçe futbolcu üzerindeki stres artıyor. Hem oyun düzeni hem de golle alakalı çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah bundan sonraki maçlarda üretkenliği gole çevirip daha fazla gol atacağız. O galibiyetleri alacağız." değerlendirmesinde bulundu.