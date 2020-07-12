Lider Hatayspor bugün deplasmanda düşmesi daha önce kesinleşen Adanaspor'u yenerse diğer maçların sonuçlarına bakılmaksızın Süper Lig'e çıkacak. Böylece teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın ilginç istatistiği devam edecek. Deneyimli teknik adam böylece üst üste üç sezonda Süper Lig'e takım çıkartma başarısı gösterirken önceki sene elediği takımlar ile başarılı olması ise eşi benzeri olmayan bir tesadüfü gözler önünme serdi.





2017-18 TFF 1.Lig Play-Off final maçı: Gaziantep FK - BB Erzurumspor (0-0, 4-5 pen.) Mehmet Altıparmak, BB Erzurumspor'u Süper Lig'e taşıdı

- BB Erzurumspor (0-0, 4-5 pen.) Mehmet Altıparmak, BB Erzurumspor'u Süper Lig'e taşıdı 2018-19 TFF 1.Lig Play-Off final maçı: Hatayspor - Gaziantep FK (1-1, 3-5 pen.) Mehmet Altıparmak, Gaziantep FK ile Süper Lig'e çıktı

- Gaziantep FK (1-1, 3-5 pen.) Mehmet Altıparmak, ile Süper Lig'e çıktı 2019-20 TFF 1.Lig bu kez Hatayspor ile 33.hafta lider girdi. Adanaspor'u yenerse Hatayspor'u Süper Lig'e taşıyacak





Mehmet Altıparmak, 2017-18 sezonunda TFF 1.Lig play-off final maçında seri penaltılar sonucu BB Eruzumspor ile Süper Lig'e çıkmış ve Gaziantep FK'yı üzmüştü. Sonraki sezonu BB Eruzumspor ile açan ama tutunamayan Altıparmak, sezonu önceki sene elediği Gaziantep FK ile tamamlarken bu kez TFF 1.Lig play-off final maçında seri penaltılar sonucu Hatayspor'u üzmüş, Gaziantep FK ile Süper Lig'e çıkmıştı. Altıparmak, bu sezona da Akhisarspor ile başlarken Şubat ayı itibariyle geçen sene üzdüğü Hatayspor'un başına geçti. Altıparmak, Hatayspor ile de mutlu sona çok yaklaştı. Hatayspor bugün deplasmanda Adanaspor'u yenerse diğer maçların sonuçlarına bakılmaksızın Süper Lig'e çıkacak.