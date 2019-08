Mehmet Altıparmak: Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldığımızı düşünüyorum

Akhisarspor, Adanaspor'u Burhan Eşer'in golüyle 1-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, İlk maçların her zaman zor olduğunu ifade etti ve “Ligin ilk maçıydı, tabii ki ilkler her zaman zordur. Bu ilk maçta kazanmak çok güzel ve oyunun belli bölümleri belli şeyleri tabii ki maçtan önce bizim istediğimiz şeylerle maçın içinde bazen birbirine örtüşmedi ama örtüşen bir tek şey var, bugün önemli olan kazanmaktı biz bunu başardık. Takım olarak, tempo olarak özellikle topu yere indirdiğimizde veya ayağa oynadığımızda ve topu kanatlara aktardığımızda iyi pozisyonlar yakaladık. Rakibin nasıl oynayacağını biliyorduk, çünkü sadece bozmaya gelmiş bir takıma karşı oynadık. İlk yarıdaki penaltımızı gole çevirmiş olsaydık, maç daha farklı olurdu. İkinci yarı ona göre hamlelerimizi yapardık ama rakip takım ne kadar gol gecikti, o kadar çok dirençleri artıyor. İyi de oynadılar, iyi mücadele ettiler, oyuncularımı kutluyorum. Maçın birinci dakikasından son dakikasına kadar iyi mücadele ettiler ve kazanmak adına her şeyi yaptılar. Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldığımızı düşünüyorum.'' dedi.

Taraftara teşekkür eden Altıparmak, ''Maç 0-0’ken bile arkamızda müthiş destek verdiler, arkamızdaydılar. Bu bizim için çok önemliydi, bu galibiyeti bizi destekleyen yüreği bizimle birlikte olan herkese armağan ediyoruz. Bu birlik ve beraberliği daha da arttıracağız, milli takım arasına kadar ligin ilk 3 haftalık periyodunda çoğu takımın belki temposunda diğer şeylerinde eksiklik olacak ama milli takım arasından sonraki süreçte yavaş yavaş herkes eksiklerini tamamlayacak. Tempo olarak da tempolarını bulacaklar. Biz bu araya kadar puan kaybetmeden milli takım arasına girmek istiyoruz. Onun için de özellikle iç sahada oynadığımız ve sezonun ilk maçı olması itibari ile çok önemli bir 3 puandı. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum” diye konuştu.