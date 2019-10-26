Mehmet Ali Beşer: Bu maçtan da alnımızın akıyla çıktık

TFF 1. Lig’in 9. haftasında Ekol Göz Menemenspor, Altay’ı 2-0 mağlup etti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Menemenspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Ali Beşer, “Bugün bir derbi oynadık ve stresi yüksek bir maçtı. Son haftalardaki çıkışımızı bu maçta galibiyetle devam ettirdik. Futbolcularımız hafta içinde çok çalıştılar ve iyi hazırlandılar. İstediklerimizi yerine getirdik. Bu maçtan da alnımızın akıyla çıktık. İnşallah bundan sonraki maçlarda da yakaladığımız ivmeyi daha yükseğe taşırız. Bu maç burada bitti, bundan sonraki maçlara konsantre olacağız. Hafta içinde oynayacağımız kupa maçımız var. Yarın sabah ara vermeden çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.