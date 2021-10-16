Mehmet Ali Beşel: Tahmin ettiklerimiz sahada karşımıza çıktı

TFF 1. Lig’in 9. haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor’u 3-2 yenen Menemenspor’da yardımcı antrenör Mehmet Ali Beşel, "Galip geldik ve istediğimizi aldık." dedi. Beşel, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, galibiyetten dolayı çok sevinçli olduklarını söyledi.

Altınordu mağlubiyetinin ardından milli maçlar nedeniyle verilen arayı çok iyi değerlendirdiklerini kaydeden Beşel, şöyle konuştu:

"Rakibimizin sahada neler yapabileceğini çok iyi tahmin ettik. Tahmin ettiklerimiz de sahada karşımıza çıktı. Bugün çocuklar ellerinden gelenin en iyisini yaptı. İnşallah daha iyi olacaklar. Sonuçta 3 puanı aldık. Altınordu mağlubiyetinden sonra kendi sahamızda oynadığımız bu maç çok önemliydi bizim için. Galip geldik ve istediğimizi aldık. Biz her hafta final maçına çıkıyoruz. Uzun vadeli planlarımız var ama bu finalleri kazandığımızda sonucun bizi nereye götüreceğini hep birlikte göreceğiz." (AA)