TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta topladığı 31 puanla lider Sakaryaspor'un 8 puan gerisinde 5. sırada yer alan Çorum FK'dan transferde dikkat çeken bir hamle geldi. Kırmızı Siyahlı ekip, Samsunspor ile yollarını ayıran Mehmet Akyüz'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

Çorum ekibi, 2011-2013'te Beşiktaş 'ta forma giyen, Denizlispor ve Adana Demirspor'da Spor Toto 1. Lig şampiyonluğu yaşayan 35 yaşındaki 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, Forvet oyuncusu Mehmet Akyüz ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Tüm camiamıza hayırlı olsun.'' ifadeleri kullanıldı.



