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Mehmet Ak: Sonuna kadar mücadele ettik

Spor Toto 1.Lig'e veda eden takımlardan Ankaraspor'un teknik direktörü Mehmet Ak, Samsunspor maçının ardından basın toplantısında konuştu.

01 Mayıs 2021, Cumartesi 19:54 Son Güncelleme:
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Mehmet Ak: Sonuna kadar mücadele ettik

Ankaraspor Teknik Direktörü Mehmet Ak ise, geçen hafta ligden düşmelerinin kesinleştiğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı: "Ligden düştükten sonra bu maçlara moral ve motivasyon açısından oyuncuları hazırlamak zor oluyor. Ama biz sonuna kadar mücadele ettik. İlk yarı 1-0 geriye düştük ama ikinci yarının hemen başında beraberlik golünü bulduk. Golü bulduğumuz andan itibaren daha cesur oynadık. Sonrasında 4 tane pozisyon gördük kalemizde ve 2-1 geriye düştük. Oyuncu değişiklikleri yaptık oyuna tutulmak için ama üçüncü golü yedikten sonra maçı çevirebilme konusunda elimizden geleni yaptık ama çokta istekli olamadık"

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