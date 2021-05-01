Mehmet Ak: Sonuna kadar mücadele ettik

Ankaraspor Teknik Direktörü Mehmet Ak ise, geçen hafta ligden düşmelerinin kesinleştiğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı: "Ligden düştükten sonra bu maçlara moral ve motivasyon açısından oyuncuları hazırlamak zor oluyor. Ama biz sonuna kadar mücadele ettik. İlk yarı 1-0 geriye düştük ama ikinci yarının hemen başında beraberlik golünü bulduk. Golü bulduğumuz andan itibaren daha cesur oynadık. Sonrasında 4 tane pozisyon gördük kalemizde ve 2-1 geriye düştük. Oyuncu değişiklikleri yaptık oyuna tutulmak için ama üçüncü golü yedikten sonra maçı çevirebilme konusunda elimizden geleni yaptık ama çokta istekli olamadık"