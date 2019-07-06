Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını bu sabah salonda yaptığı kuvvet antrenmanıyla sürdürdü.

Antrenmana izinli oyuncular Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Mert Günok, Joseph Attamah, Edin Vişça ve Volkan Babacan antrenmana katılmadı. Günde çift idman yapan turuncu-lacivertli ekip, bugün saat 17.00'de yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Pazartesi günü Avusturya'nın Salzburg kentine hareket edecek. 20 Temmuz'a kadar burada kamp yapacak olan Başakşehir, 4 hazırlık maçı oynayacak.

DHA