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Medipol Başakşehir’de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında 21 Nisan Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

19 Nisan 2019, Cuma 17:57 Son Güncelleme:
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Medipol Başakşehir’de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında 21 Nisan Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki antrenman sahasındaki idman teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma koşusuyla başlayıp 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, geniş alanda oyunla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

AA

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