Medipol Başakşehir’de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında 21 Nisan Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki antrenman sahasındaki idman teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma koşusuyla başlayıp 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, geniş alanda oyunla sona erdi.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
AA