Medipol Başakşehir’de Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları
Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 27. haftasında 22 Mart Pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın yanındaki sahada basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi.
Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 27. haftasında 22 Mart Pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın yanındaki sahada basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi.
İdmanın, çift kale maçın ardından şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı. Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
İSTANBUL (AA)