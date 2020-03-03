Medipol Başakşehir-Kopenhag maçı biletleri satışa çıktı

Medipol Başakşehir’in UEFA Avrupa Ligi’nde 12 Mart Perşembe günü sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile yapacağı son 16 turu ilk maçının biletleri tüm takımların Passolig kartları için satışa çıktı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, biletlerin 30 ile 75 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulduğu belirtildi. Müsabaka için kağıt biletlerin ise sadece stat gişelerinden temin edilebileceği aktarıldı. Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki karşılaşma, saat 20.55’te başlayacak.

İSTANBUL (AA)