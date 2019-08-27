Fotoğraflar: Saycan Sayım

Beşiktaş'ta Gary Medel dönemi, resmi olmasa da pratikte bugün son buldu.

Şilili futbolcu, görüşme halinde olduğu İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'ya transfer olmadan önce, bugün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaştı. Olumlu bir havada geçen vedalaşmanın ardından, basın mensuplarına hatıra fotoğrafı için topluca poz verildi.

Burak Instagram'dan teşekkür etti

Beşiktaş'ın kaptanlarından Burak Yılmaz da, kişisel Instagram hesabından Gary Medel'le bugün çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak "Her şey için teşekkürler dostum. İyi şanslar" dedi.