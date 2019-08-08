Mbwana Samatta için 10 milyon euroluk transfer teklifi!

Yeni sezon öncesi kadrosunu bir golcüyle daha güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın Belçika ekibi Genk'te forma giyen Mbwana Samatta'yla ilgilendiği öne sürülmüştü. Sarı Kırmızılılar'ın gündemindeki 26 yaşındaki Tanzanyalı golcüyle ilgili Fransız basınından gelen son haberse gündem yarattı.

Ülkenin saygın spor gazetesi L'Equipe, Rusya Premier Ligi ekiplerinden Dinamo Moskova'nın golcü futbolcu için Genk'e 10 milyon euroluk bir teklifte bulunduğunu yazdı. Geride kalan sezonda 51 maçta 32 kez fileleri sarsan ve kulübüyle 2021 yazına dek sözleşmesi bulunan yıldız ismin bu teklif sonrası nasıl bir karar alacağı ise büyük merak konusu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler