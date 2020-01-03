Mbaye Diagne'den son dakika paylaşımı geldi. Falcao'nun tam olarak hazır olmaması, Florin Andone'nin ise sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak olması sebebiyle forvet çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da gündeme Mbaye Diagne geldi.

Geçtiğimiz sezon şampiyonluk kutlamalarına katılmayan ve Galatasaray taraftarının hedefindeki adam olan Diagne, transfer döneminin son günlerinde Belçika ekibi Club Brugge'ün yolunu tutmuştu. PSG maçında kaçırdığı penaltının ardından gözden düşen, daha sonra disiplinsiz davranışları nedeniyle teknik patron Philippe Clement tarafından kadro dışı bırakılan tecrübeli futbolcu, Galatasaray'a dönüş hazırlığında.

Sosyal medyayı aktif kullanan Diagne, Galatasaray formalı paylaşımlarına devam ediyor. 28 yaşındaki futbolcu, son olarak geçtiğimiz sezon şampiyonluğu getiren Çaykur Rizespor maçında attığı golün ardından çekilen fotoğrafı paylaştı ve geri dönüş sinyalini verdi.

Galatasaray'a dönmeye bir hayli istekli olan geçtiğimiz sezonun gol kralı Diagne'nin transfer döneminin resmen başlamasıyla yeniden Sarı Kırmızılı formayı giymesi bekleniyor.

3.35 milyon euro kiralama bedeli ödenmişti

Brugge, Diagne için Galatasaray'a 3.35 milyon euro kiralama bedeli ödemişti. Ancak oyuncunun bu sezon için kalan net 2.11 milyon Euro'luk sabit transfer ücreti Galatasaray tarafından ödeniyordu. Belçika temsilcisinin ayrıca Diagne'yi 13 milyon euro karşılığında satın alma hakkı vardı.



