Mbaye Diagne tartışması alevleniyor!

Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son gününde 3 milyon 350 bin euro karşılığında Club Brugge'e kiraladığı Senegalli golcü Mbaye Diagne, dün Belçika Kupası'nda Francs Borains'i 3-0 yendikleri maçın devre arasında oyundan alınmıştı. Yeni takımında şu ana kadar yalnızca 48 dakika süre alabilen ve sergilediği performansla eleştirilerin odağındaki isim hâline gelen 27 yaşındaki santrfora yönelik tepkilerse çığ gibi büyüyor.

Mücadelenin ardından Het Nieuwsblad gazetesine açıklamalarda bulunan teknik direktör Philippe Clement, "Diagne, buraya fiziksel açıdan bazı dezavantajlarla geldi. Bu sorunu kademeli olarak çözüyoruz. Ancak onu oyundan çıkarmamın nedenlerinden biri de takımın ön bölgede daha üretken olmasını sağlamaktı." ifadelerini kullandı. Clement'ın bu sözlerini ikna edici bulmayan Belçika basını ise Diagne'nin Galatasaray'la sezon öncesi hazırlık kampının tamamında yer aldığını hatırlattı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler