Mbaye Diagne şampiyonluk kutlamasında neden yok?

Galatasaray’ın Spor Toto Süper Lig’de kazandığı 22. şampiyonluk büyük bir coşkuyla kutlandı. Türk Telekom Stadı’nda gerçekleştirilen kutlamalara Galatasaray Futbol Takımı, üstü açık otobüsle geldi. Hazırlanan özel otobüsle Florya Metin Oktay Tesisleri’nden stada hareket eden sarı-kırmızılılar, yol boyunca şampiyonluk coşkusu yaşadı.

Futbolcular, ellerindeki bayrakları sallayarak, şampiyonluk şarkıları söyledi. Süper Lig'in gol kralı Diagne'nin kutlamalarda olmaması ise dikkat çeken en büyük detay oldu. Diagne'nin teknik direktör Fatih Terim'den Sivasspor maçı öncesinde izin aldığı ve bu yüzden kutlamalara katılmadığı öğrenildi.

Taraftar çılgına döndü

Sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluk kutlamalarına katılmayan Senegalli futbolcu, Galatasaray kafilesinin kutlamalar için Türk Telekom Stadyumu'na gittiği esnada arabasıyla olan fotoğraflarını paylaşarak ''İyi günler'' notunu düştü.

Diagne'nin bu paylaşımı sonrası Galatasaraylı taraftarlar golcü futbolcuya sert tepki gösterdi. Galatasaray'ın kısa süre içerisinde Diagne ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.