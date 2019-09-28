Mbaye Diagne hakkında şoke eden iddia!

Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son gününde 3 milyon 350 bin euro karşılığında Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne, Belçika'da tartışma yaratmaya devam ediyor. Yeni takımıyla çıktığı 3 maçta yalnızca 65 dakika sahada kalabilen Senegalli santrforla ilgili dün gündem yaratan bir yorum geldi.

Play Sports kanalının yorumcularından Bob Peeters, teknik direktör Phillipe Clement'ın 27 yaşındaki golcü oyuncuya yeterince şans vermemesiyle ilgili yaptığı yorumda "İkili arasında kesinlikle bir şeylerin yaşandığını düşünüyorum. Çünkü Diagne'nin eski takımı Westerlo'dan görüştüğüm kişiler, onun özel bir çocuk olduğunu ve bazı problemler çıkardığını söyledi." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler