Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Mbaye Diagne'de son dakika gelişmesi. Sarı Kırmızılı ekibin futbolundan çok özel hayatıyla gündeme gelen Diagne’yi elden çıkarmak istediği gündemi meşgul ederken 28 yaşındaki golcüden mesaj geldi. Instagram hesabından bir paylaşım yapan Diagne, "Bekleyemiyorum. Geliyorum inşallah" dedi.

Club Brugge'e kiraladığı fakat orada yaşadığı olaylar ve disiplinsiz hareketleri nedeniyle kısa sürede kadro dışı kalıp forma giyemeyen Mbaye Diagne'nin Belçika macerası resmen sona ermişti. Belçika kulübüyle Diagne arasındaki anlaşmaya göre Senegalli oyuncu, kontratında belirlenmiş olmasına rağmen takımın şampiyonluğundan herhangi bir prim alamamıştı.

Kiralık sözleşmesi feshedilen Diagne'nin bonservisini elinde bulunduran Galatasaray kadrosuna yeniden katılması bekleniyor.