Belçika basınına konuşan Diagne, “PSG maçında Clement beni ısınmaya gönderdi. Isınırken yanına çağırdı. ‘Oyuna gireceksin ve bize yardım edeceksin, anladın mı’ dedi. Birkaç dakika sonra oyuna girdim ve ceza sahası içerisinde düşürüldüm. Penaltı kazandık. Senegal’de herkes bilir ki ben penaltı kaçırmam. O penaltıyı nasıl kaçırdığıma hâlâ inanamıyorum. Ben penaltıyı atmadan önce takım kaptanı Vanaken yanıma geldi, ‘Penaltıyı kullanabilirim’ dedi. Ancak ben kullanmak istedim ve kullandım. Kadro dışı kalmamın tek nedeni o penaltı mı sanıyorsunuz? Değil. Ayrıca, Clement’ın söyledikleri sonrasında yakasına yapıştım. Clement’ın doğruları söylemediğini bilin” ifadelerini kullandı.

Devre arası kampına katılacak

Böylece kadro dışı kalan ve kiralık gittiği Club Brugge’le bağlarını koparan Mbaye Diagne, Galatasaray’a geri dönüyor. Senegalli golcü, sezonun ikinci yarısında Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Teknik direktör Fatih Terim, Falcao ve Diagne’yi ileri uçta dönüşümlü olarak oynatmayı düşünüyor. Geçen sezon Süper Lig’i 30 golle kapatan, bu sezon disiplinsiz tavırları nedeniyle Belçika’da tutunamayan Diagne, önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelerek Galatasaray’ın yeni sezon hazırlıklarına dahil olacak.

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