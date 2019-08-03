Mbaye Diagne: 'Ben çok eşli bir insanım'

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, Fransız L'Observateur dergisine özel hayatıyla ilgili çok konuşulacak itiraflarda bulundu. İtalyan komedyen Soumboulou Bathily ile evlenen ancak daha sonra boşanan 27 yaşındaki santrfor, eski eşini aldattığına yönelik iddiaları reddederken çok eşli bir insan olduğunu söyledi. İşte Diagne'nin o açıklamaları:

"Soumboulou ile Çin'de oynarken evlenmiştim. Ona bir gün Senegal'e dönerek evliliğimizi kutlayacağımızın sözünü verdim. Kendisi Senegalli değil, İtalyandı ve bunu hak ediyordu. Her şeyden önce o, benim oğlumun annesi. Başlangıçta aile üyeleri arasında sade bir tören yapmayı planlıyorduk ama daha sonrasında kız kardeşlerimin devreye girmesiyle işi büyüdü.

Eski eşimi aldattığımı düşünmüyorum. Soumboulou ve ben aramızda neler yaşandığını çok iyi biliyoruz. Şu anki eşimi Soumboulou'yla tanışmadan dört yıl önce de tanıyordum. Dolayısıyla o, kendisini neyin beklediğini biliyordu. Bu konuyu uzun bir süre konuştuk ancak dile getiremeyeceğim bazı hususlar var. Kendisiyle uzun bir süre birlikte olduk ve çok güzel zamanlar geçirdik. Nitekim barlarda çekilmiş fotoğraflarımız manşetlerden inmedi. Ancak bu, ilişkimizin bitmesini engellemiyor. Soumboulou, çok güzel bir insan ve harika bir kadın. Ama ben şu anda da ikinci bir kişiyle evlenme ihtimalimi dışlamıyorum.

Ben, çok eşli bir insanım ve şu anki eşim Teresa Niutta da bunu biliyor. Zaten düğünümüz, İslami gelenekler çerçevesinde gerçekleşti. Kendisi, Senegalli başka eşlerimin olacağını biliyor. Bu, çok açık bir gerçek. Buna karşın Soumboulou veya başka birinden beni beklemesini istemedim. Zira beni kısıtlamalarını arzu etmem."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler